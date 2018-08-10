ولد عباس : “فقدنا اليوم عملاق.. كان رجلا وأرڤاز”

قال الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس، أن المجاهد العقيد محمد صالح يحياوي كان رجلا ومناضلا ومثالي ويعتبر نموذج للأجيال .

وأضاف ولد عباس، خلال حضوره لمراسم تشييع جنازة الفقيد، أن المجاهد الفقيد عندما كان مسؤولا لحزب الأفلان عرفناه رجلا ومناضلا حيث أعطى الحيوية للأفلان، وكان له دور في صنع رجال ومثقفون.

وفي الختام ترحم عليه وقال: “فقدنا اليوم عملاق كان رجلا وأرڤاز” .

للإشارة،توفي، صبيحة اليوم الجمعة، المجاهد العقيد محمد الصالح يحياوي، بمستشفى عين النعجة العسكري، عن عمر ناهز 81 سنة، بعد صراع مع مرض عضال.