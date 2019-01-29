عاجل

ولد عباس: “قائمة المترشحين للرئاسيات أكثر من غريبة.. وهذا ما أفعله حاليا”

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
ولد عباس: “قائمة المترشحين للرئاسيات أكثر من غريبة.. وهذا ما أفعله حاليا”
بقلم حبيبة محمودي

في أول تعليق للأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، حول الأسماء المرشحة لرئاسيات 2019، أكد أنها غريبة.

ويرى ولد عباس أن قائمة الراغبين في الترشح لرئاسيات 2019، والذين قاموا بسحب استمارات الترشح من وزارة الداخلية قال: “أكثر من غريبة”.

وقال ولد عباس لفي تصريح خص به “النهار” على هامش تنصيب لاعضاء الجدد لمجلس الأمة اليوم الثلاثاء، أنه يمارس حياته بصفة عادية بعد مغادرته الحزب العتيق.

مؤكدا أن أهم شيئ أنه بصدد كتابة كتاب خاص به، مضيفا في ذات التصريح، أنه سيكشف قريبا عن عنوان هذا الكتاب.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com