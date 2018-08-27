 ولد عباس : لا نطمح لقيادة الجبهة الشعبية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن حزب “الأفلان” إستجاب لنداء الرئيس بوتفليقة بخصوص الجبهة الشعبية القوية، لكنه لا يطمح لقيادتها

وخلال ندوة صحفية بمقر الحزب،قال ولد عباس أن الجزائر تعرف تحديات و تعيش مخاطر داخلية وخارجية.

وأضاف أن هذه التحديات يواجهها الحزب، وهم كأعضاء في هذه الجبهة يسعون لتقويتها برفقة 26 حزبا ومنظمات إنضمت لنداء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وقال أن الحزب يعمل على بلورة ميثاق شرف بهذا الخصوص،مذكرا أن الحزب لا يطمح لقيادة الجبهة وهو لا يحتكرها على الإطلاق.