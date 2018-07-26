ولد عباس: لا يجب إقحام الجيش في الشؤون السياسية

دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، اليوم الخميس، إلى عدم إقحام الجيش الشعبي الوطني، في الشؤون السياسية.

و أضاف، ولد عباس على هامش إفتتاحه للجامعة الصيفية للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، أنّ الجيش هو سليل جيش التحرير الوطني، ودوره مكتوب في الدستور، ويخضع لأوامر رئيس الجمهورية، وزير الدفاع، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال الأمين العام للأفلان، إنّ الجزائر خرجت من ويلات العشرية السوداء، بفضل حنكة وخبرة الجيش الشعبي الوطني الّذي قدم الغالي والنفيس، في القضاء على فلول الإرهاب.

وأكد، ولد عباس، أنّ الجيش اليوم يقوم بحماية البلاد والعباد في كل حدود الوطن، من سموم المخدرات التي تدخل الجزائر بكميات رهيبة غير أن فطنة وقوة وذكاء الجيش حال دون رواجها في التراب الوطني.