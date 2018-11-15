ولد عباس لـ “النهار”: “نقلتُ إلى مستشفى عين النعجة والأطباء قالولي لازم ترتاح”

كشف جمال ولد عباس، أنه نُقل أمس الأربعاء إلى مستشفى عين النعجة العسكري، وأن الأطباء طلبوا منه الركون إلى الراحة لفترة.

وقال ولد عباس في تصريح خص به النهار، اليوم الخميس، أنه أصيب بنوبة قلبية أمس أثناء صعوده السلالم، ونقل على إثرها بسرعة إلى مستشفى عين النعجة.

وأضاف قائلا: “نقلت إلى مستشفى عين النعجة أمس لما أصبت بالنوبة، ولكنني خرجت لعشية، والأطباء قالولي لازم تريح أسابيع لأنني أتعبت نفسي كثيرا”

وقال أيضا: “حذّرني الأطباء من الإجهاد وضرورة الراحة لأنه من الممكن جدا أن تتكرر لي النوبة في حال أتعبت نفسي مجددا”.

وتابع : “أنا في عطلة مرضية، فقد طلب مني الأطباء الراحة لشهر على الأقل حتى أرتاح جيدا”.

كما طمأن ذات المتحدث محبيه، مؤكدا لهم أنه يتواجد في صحة جيدة الآن، وقال: “أنا على أحسن ما يرام الآن اطمئنوا علي، أصبحت أفضل”.

ليضيف في الأخير: “تلقيت الكثير من المكالمات، على الأقل ألف مكالمة ورسالة نصية من كل الولايات للإطمئنان علي شكرا للجميع واطمئنوا”.