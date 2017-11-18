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ولد عباس: “ما تلعبوليش بالخبزة أنا ندعم بوتفليقة”

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ولد عباس: “ما تلعبوليش بالخبزة أنا ندعم بوتفليقة”
بقلم إيمان علي إسماعيل

بطريقته الخاصة، أشار الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس اليوم، إلى دعمه الكامل للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

حيث قال خلال تجمع شعبي، نشطه اليوم :”ما تلعبوليش بالخبزة تحيا بوتفليقة..ماشي تحيا ولد عباس”

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