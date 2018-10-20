 ولد عباس: ما يحدث في البرلمان أمر داخلي ولا أحد يستطيع أن يشوه سمعة الجزائر

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
 ولد عباس: ما يحدث في البرلمان أمر داخلي ولا أحد يستطيع أن يشوه سمعة الجزائر
بقلم نسرين محفوف

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، إنه لا أحد باستطاعته المساس بسمعة وكرامة الجزائر مهما كانت صفته.

وخلال ندوة صحفية عقدها اليوم السبت، قال الأمين العام للأفلان، إنّ ما يحدث في البرلمان  أمر داخلي  ولا يستطيع أحد مهما كان التدخل فيه بغية تشويه سمعة الجزائر.

وبخصوص إنتخابات مجلس الأمة، أوضح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أنّ كل مناضل تتوفر فيه الشروط القانونية يستطيع الترشح.

وأن القيادة السياسية في الحزب لن تقصي أو تهمش أي مرشح تتوفر في الشروط، محذرا في ذات السياق شراء الذمم والفساد، وفق ما أقرّ به الرئيس بوتفليقة في رسالته يوم 20 أوت المنصرم.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital