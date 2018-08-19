ولد عباس: مصير الثورة الجزائرية تقرّر في غرفتين بالصومام

قال جمال ولد عباس الأمين العام لحزب “الأفلان”، أن تاريخ الدولة الجزائرية انطلق من منطقة الصومام بولاية بجاية.

مشيرا خلال إحيائه ذكرى إنعقاد مؤتمر الصومام، أن منطقة الصومام هي منبع الثورة الجزائرية واليوم نقف وقة إجلال للشهداء.

حيق قرر في 20 اوت 1955 البطل زيغود يوسف قيام الثورة اين قلب لفة الثورة بين الاستعمار والشعب الجزائري.

كما قام عبان رمضان باتصالات واختارت الجماعة انعقاد المؤتمر من الصومام في بجاية.

حيث كان الإيمان والقوة موجودين عند المجاهدين، غير أن الأسلحة ناقصة والاستعمار ضرب الأماكن التي كان فيها السلاح.

حيث تقرر كل شيء عن مصير الثورة الجزائرية في غرفتين من بيت في الصومام ببجاية، أين تم تقسيم الجزائر الى 6 ولايات

بفضل القرار الشجاع والثوري للرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلال توحيد الصفوف كل مجاهد وشهيد مهمش يرد له الاعتبار.

منهم عبان رمضان، وميصالي الحاج.