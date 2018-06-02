ولد عباس: منطقة القبائل “أفلان” وسكانها أفلانيون

قال الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس أن كل بلاد القبائل “أفلان”، خلال لقاء محافظي الحزب لولايات الشرق بتيزي وزو.

اكد ولد عباس ان بيان اول نوفمبر انطلق من منطقة القبائل ومباركة سكان منطقة القبائل.

وبحكم ان بيان اول نوفمبر هو اساس حزب جبهة التحرير الوطني، ومادام انطلق البيان من منطقة القبائل.

فإن منطقة القبائل وسكانها هم أفالانيون، وسيبقون أفلانيين.

وقال ولد عباس ان زيارة المكتب السياسي الجديد الى منطقة القبائل هو احياء لتاريخ الثورة باعتبار منطقة القبائل مهدها.

كما تحدث عن اتفاقة “ايفيان”، و روح الشهيد كريم بلقاسم ، باعتبارها محطة لنيل الاستقلال.