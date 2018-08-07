ولد عباس: من حق أيّ حزب أن يقدّم مرشحه لرئاسيات 2019

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس اليوم الثلاثاء من حق أي حزب أن يقدّم مرشحه للرئاسيات 2019.

وقال ولد عباس خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول.

أن المبادرات التي يقدمها الأحزاب مقبولة، مضيفا بأنّ كلّ حزب حر في تقديم مرشحه والدستور يخوله لذلك.

وأكّد رئيس حزب الأفلان، البلاد ضحّت بنصف ونصف مليون من الشهداء، مشيرا إبلى أنّ الأفلان يبقى وفي لدم الشهداء ولا احد يمكن له أن يغيره.

والحزب دائما يواصل عمله هن طريق الإتصال مع مناضلين الأفلان والمواطنيين في كل ولايات الوطن من الشمال إلى الجنوب. ومن الشرق إلى الغرب.