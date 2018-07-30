ولد عباس: نساند الحكومة واليد في اليد مع الأرندي

صرح الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس أن اللقاء مع الوزير الأول والأمين العام للأرندي أحمد أويحيى كان مثمرا.

وأضاف ولد عباس تباحثنا مع الوزير الأول الأوضاع الراهنة في البلاد إجتماعية ومالية وإقتصادية وكذلك سياسية .

وأشار الامين العام للأفلان “نحن مطمئنين لما قامت به الحكومة لحد الان نحن نساند الحكومة واليد في اليد مع الأرندي”.

فمنذ 1999 ونحن اليد في اليد مع المترشح عبد العزيز بوتفليقة ونحن على إضطلاع أكثر من غيرنا على ما أنجز خلال 20 سنة

كما جدد ولد مطالبة ومناشدة رئيس الجمهورية في مواصلة قيادة البلاد من خلال إعادة ترشحه.