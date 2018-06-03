ولد عباس.. هذا ما قصده أويحيى بخصوص “الأقدام السوداء”

علق الامين العام للأفلان جمال ولد عباس على تصريحات أويحيى أنه قصد التعامل معهم للعمل التجاري وليس كقدماء جزائريين بل كفرنسيين.

وأضاف ولد عباس أن أويحيى لم يقصد التعامل مع الاقدام السوداء بل التعامل التجاري مع الفرنسيين .

كما قال أن الوزير الاول عندما كان سفيرا في مالي شاهد الكثير من الفرنسيين لهم قواعد تجارية هناك .

كما أشار الأمين العام للأفلان الاقدام السوداء والحركى وحتى اليهود الجزايريين إختاروا فرنسا إذن هم فرنسيين ولاعلاقة لهم بالجزائر .

وللإشارة فقد صرح أويحيى خلال حفل توزيع جائزة أفضل مصدر جزائري والتي حث فيها رجال الأعمال الجزائريين لتعامل مع الأقدام السوداء.

وهذا من اجل دفع حركة الصادرات نحو الخارج .