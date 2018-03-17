ولد عباس: هذا هو برنامج رئيس الجمهورية القادم

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أن هناك برنامج ونموذج جديد خاص بالتنمية، بداية من 2020.

حيث سيكون هذ المشروع مسطرا من طرف رئيس الجمهورية، ويمس كل القطاعات سواء الاجتماعية، أو إقتصادية.

وأوضح ولد عباس أن الرصيد القوي لعشرين سنة، سيكون كأرضية صلبة للإنطلاق في تطبيق برنامج الجديد لفخامة الرئيس2020 إلى2030 .

وقال:” أن الإعلان على عملية تقييم كل ما انجز منذ 1999، إلى غاية اليوم، في الأيام القليلة”.

مشيرا إلى أن عملية التقييم مست 44 ولاية.

وأضاف ولد عباس في ندوة صحفية عقدها بفندق الأروقة الذهبية، أن الرصيد يسمح للحزب، أن قويا مع تجديد كل الطاقات”.

وذلك من خلال التواصل ما بين 1999 إلى 2019 و2020 إلى 2030 ضمانا لأحيال صاعدة.