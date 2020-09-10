ولد عباس يبكي خلال مواجهته لأمين المال بالاتحاد الطبي الجزائري وهذا ما قاله

قام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، بمواجهة، جمال ولد عباس، مع أمين المال في الاتحاد الطبي الجزائري، زناقي أمين.

للإشارة، فإن أمين المال في الاتحاد الطبي الجزائري uma زناقي أمين متهم غير موقوف.

القاضي لولد عباس: زناقي أمامك تفاهم معه.

ولد عباس: هو أعز المعرفة انسان مفاضل وكفاءة وصادق أثناء تأدية مهامه، لكنه صارم في نفس الوقت.

القاضي: هل تقومون بضخ الاعانات في الحساب الخاص بالجمعية uma

ولد عباس: بطبيعة الحال الجمعية لها حساب خاص فعلا.

القاضي: وماذا عن مشكل الصكوك؟

ولد عباس: هناك ثقة كاملة بيني وبينه.

وقد أجهش وزير التضامن الأسبق، جمال ولد عباس، بالبكاء، خلال المواجهة، حيث أمره القاضي بالجلوس.

القاضي يستدعي حبة مصطفى موظف بالامن الداخلي ( عون الامن ) .

القاضي: انت سحبت الاموال ؟

مصطفى: لا لم اسحب انا اعمل عون امن، أعطوني 12 شيكت وأرجعتهم، لم آخذ في حياتي أي شيك.

وكيل الجمهورية: اعطوك 30 شيك

مصطفى: الله اكبر حسبي الله نعم الوكيل فيهم، اعطوني 12 شيكا، انا أتقاضى 15000 دينار سنتيم واستقلت في 2007.

أنا برئ منهم ولم آخذ دينارا واحدا، ولدي ثقة في العدالة الجزائرية وحسبي الله ونعم الوكيل.

القاضي يستدعي سائق جمال ولد عباس، المدعو وناس.

القاضي: هل سحبت الأموال؟

وناس: نعم سحبت.

القاضي: ماذا عن الشيك بخصوص شراء مستلزمات الحافلات والهدايا؟

وناس: سحبت 180 مليون سنتيم مرة واحدة.

وكيل الجمهورية: في سنة 2015 كم سحبت؟

وناس: سحبت 75 مليون سنتيم.

وكيل الجمهورية: أين اخذتها؟

وناس: أخذتها إلى المدية.