ولد عباس يعزي عائلة العقيد والمجاهد أحمد بن شريف

قام اليوم الإثنين الامين العام للافلان جمال ولد عباس بتعزية عائلة الفقيد المجاهد والعقيد أحمد بن شريف.

بعث الامين العام للافلان برسالة تعزية لعائلة المجاهد والعقيد أحمد بن شريف أين ذكر من خلالها خصال ومناقب الفقيد.

ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المجاهد أحد أعضاء مجلس الثورة ومؤسس سلاح الدرك الوطني

فقد كان رفيقا للشهداء الابرار حاملا رسالتهم عبر مساره النضالي الطويل متمسكا بقيم ثورة نوفمبر الخالدة.

وبهذا المصاب لايمكنني إلا أن أعزي عائلة وذوي ورفقاء الفقيد من المجاهدين وان يسكنه فسيحة جنانه إن لله وإن إليه راجعون.

وللإشارة فقد توفي العقيد والمجاهد أحمد بن شريف السبت القادم عن عمر ناهز 91 بمستشفى باريس.