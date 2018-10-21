ولد عباس يهنئ الأسرة الإعلامية  ويفتخر بإنجازات الجزائر في قطاع الإعلام

هنأ الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، الأسرة الإعلامية الجزائرية، بمناسبة عيدها الوطني.

وقال الأمين العام للأفلان “أنه من الواجب علينا والحرص كل الحرص الإعتراف بالتضحيات الجسام التي يقدمها أهل المهنة النبيلة، في إعلاء كلمة الحق”.

وتغنى الرجل الأول، في بيت العتيد بالأشواط التي قطعتها الصحافة الجزائرية، لتكريس مبدأ حرية التعبير، مضيفا أن الدستور كرس من أجل الحريات.

كما سجل إفتخاره وإعتزازه بالمكتسبات التي حققتها الجزائر في قطاع الإعلام والإتصال.

وفي الأخير جدد ولد عباس إلى ضرورة دعم الصحفيين مهنيا وإجتماعيا، للوصول بقطاع الإعلام إلى مصاف الكبار، وإرسائه في بر الأمان.