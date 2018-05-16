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ولد عباس: 193دولة صوتت على اقتراح الجزائر للإحتفال باليوم العالمي للعيش بسلام

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ولد عباس: 193دولة صوتت على اقتراح الجزائر للإحتفال باليوم العالمي للعيش بسلام
بقلم إيمان ض

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس اليوم الأربعاء،أنّ اقتراح اليوم العالمي للعيش بسلام كانت من اقتراح خالد بن تونس.

وأكّد ولد عباس خلال لقائه مع قيادات الحزب حول اليوم العالمي للعيش بسلام، أنّ 193  دولة صوتت على  يوم 16 ماي لكي يكون احتفال للعيش في سلام.
وتابع بأنّ الرئيس بوتفليقة قرر أن يكرّم خالد بن تونس بوسام الإستحقاق الوطني بباريس “اليونسكو”.
مؤكّدا أنّ  الشّعب الجزائري عاش خلال العشرية السوداء جحيما من نار ورماد.
واكّد أن الرئيس بوتفليقة كان أول شيئ إلتزم وعاهد الجزائريين به هو إخماد نار الفتنة ولم الشّمل.
كما أنّ الجزائر نجحت في القضاء على الإرهاب بفضل سياسة الوئام المدني والمصالحة والوطنية.

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