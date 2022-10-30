ولد علي:”أتحمل كامل مسؤوليتي ولا نستحي بهذا الاقصاء”

أكد مُدرب المُنتخب الأولمبي، نور الدين ولد علي، أنه يتحمل كامل مسؤوليته في الاقصاء من تصفيات كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة المُقررة سنة 2023.

حيث قال، ولد علي، عقب مواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية التي جرت اليوم الأحد وعرفت تأكد اقصاء الخضر.

“أتحمل كامل مسؤوليتي في الإقصاء لأنني أنا من أقود هذا المنتخب”.

قبل أن يُضيف:”لا أدري إن كان هذا الإقصاء سيؤثر على مستقبلي مع الخضر والرزق على ربي”.

كما ختم:”يجب أن لا نستحي بهذا الإقصاء و يجب دعم هؤلاء الشباب بعد الأداء البطولي في هذا اللقاء”.