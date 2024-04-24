ولد علي:”سنبدأ تحضيراتنا للموسم المقبل من الآن لتلبية طموحات الجمهور”

رفع رئيس مجلس إدارة شبيبة القبائل، الهادي ولد علي، التحدي بعد تعيينه في المنصب الجديد على رأس الهيكل الإداري لنادي “الكناري”.

وصرح ولد علي، أمس الثلاثاء، لقناة النهار، بعد نهاية الجمعية العامة لشبية القبائل وترسيمه كرئيس مجلس الإدارة الجديد:”سنبدأ تحضيرات الموسم الجيد من الآن، لأن الجمهور يريد بناء فريق قوي واللعب على الأدوار الأولى محليا وقاريا”.

وأضاف ولد علي:”بتظافر الجهود معا سنعمل على بناء مستقبل أفضل للشبيبة، وتلبية طموحات الجمهور، أعي مسؤولياتي تجاه النادي، وقبلت التحدي بترأس مجلس الإدارة”.