ولد علي:”محرز “معجزة” وتم رفضه في الجزائر”

كشف المدرب الجزائري لمنتخب فلسطين “نورالدين ولد علي” أن النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “رياض محرز” تم رفضه في العديد من الأندية الجزائرية عندما كان شابا.

وقال “ولد علي” في حوار مطول مع موقع “العربي الجديد”:هو لاعب موهوب.. لقد خضع للعديد من الإختبارات في الدوري الجزائري ولم يتم قبوله”.

“ثم تولى أمره أحد الكشافين وطوّر مستواه لينضم إلى ليستر سيتي أين إستطاع أن يُحقق الدوري مع ليستر الذي كان أشبه بـ “المعجزة””.

وأضاف بخصوص الفرق بين محرز وصلاح:”محرز يختلف عن المصري محمد صلاح، إذ يصنع محرز مشاكل في اللعب، وصلاح يعمل في آخر 25 متراً بالتهديف وهو مهاجم حر”.

“محرز يميل للعب على الجهة اليمنى لكن الإحصاءات تميل نسبياً إلى صلاح على أنه أفضل من رياض محرز، لكن ذلك لا يمنع أن محرز لديه أسلوب وقاد فريقه لإنجاز تاريخي في البريميرليغ، وهو أمر سيُخلده التاريخ”.