ولد علي:”ملعب 5 جويلية من حق كل الأندية العاصمية”

حدد وزير الشباب والرياضة “الهادي ولد على” مهلة تسليم ملعبي بويرة وبراقي قبل إنطلاق الموسم الكروي القادم 2018-2019.

وتحدث ولد علي على هامش الدورة التكوينية في مجال المقاولاتية للشباب بالمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب “مداني سواح” بتيقصراين

وقال: “من خلال زيارتي الأخيرة مع والي العاصمة لاحظت تقدما ملموسا في أشغال إنجاز ملعبي براقي ودويرة”

وأضاف: “حسب مكتب الدراسات فإنه سيتم تسليم الملعبين بصفة رسمية قبل إنطلاق الموسم الكروي 2018-2019”

وفيما يخص الولايات الأخرى أكد وزير الشباب والرياضة أن الآشغال على مستوى ملعبي وهران وتيزي وزو تعرف تقدما سريعا.

وقال ولد علي: “الأمور تسير بشكل سريع على مستوى ملعبي وهران وتيزي وزو من أجل تسليم هذه المشاريع خلال العام القادم”

وإختتم ولد علي حديثه بالتطرق إلى مشكلة الأندية العاصمية التي تواجه صعوبات في العثور على ملاعب تستقبل فيها منافسيها قائلا:

“ملعب 5 جويلية سيسمح لكل الأندية العاصمية لإجراء الداربيات، وإحتضان المباريات الهامة”

وأضاف: “هناك إجتماعات بين مديرية مركب 5 جويلية ومسؤولي الرابطة من أجل تسطير برنامج جديد وحل مشكلة الإستقبال بهذا الملعب”