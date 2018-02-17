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ولد علي: “أبواب الوزارة والإتحادية مفتوحة أمام سحنون”

الرياضة
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ولد علي: “أبواب الوزارة والإتحادية مفتوحة أمام سحنون”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، أن أبواب وزارته وإتحادية السباحة، مفتوحة أمام السباح الجزائري أسامة سحنون، نافيا وجود أي مشكل معه.

وصرح الهادي ولد علي لتلفزيون “النهار”: “لا يوجد أي مشكل بين سحنون، والإتحادية أو الوزارة، وأقول أن أبواب الوزارة والإتحادية مفتوحة أمامه”.

وأضاف: “إذا كان هناك سوء تفاهم بالنسبة الإنضباط، أعتقد أنه يمكن مناقشة هذه الأمور وإيجاد حل لها”.

في المقابل شدد الوزير على ضرورة الإلتزام بالإنضباط والإحترام مصرحا: “يجب أن يكون الإحترام متبادل بين الرياضيين ومختلف الإتحادات الرياضية الوطنية”.

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