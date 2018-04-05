ولد علي :”أتمنى أنني كنت في مُستوى ثقة رئيس الجمهورية”

تقدم الوزير السابق للشباب والرياضة، الهادي ولد علي، بشكره وامتنانه لرئيس الجمهورية الذي وضع فيه ثقته في الفترة السابقة.

وقال خلال مراسيم حفل تسيلم المهام لخليفه، محمد حطّاب :”أتمنى أنني كنت في مُستوى ثقة الرئيس المُجاهد، عبد العزيز بوتفليقة”.

وواصل :”ويُسعدني أيضا في هذه المُناسبة، أن أهنىء السيد والأخ العزيز، محمد حطّاب الذي حظي بثقة الرئيس، تتويجا لمسيرته”.

وأضاف :”أتقدم بالشكر والعرفان لجميع من ساهم في نجاح مسيرتنا طيلة الفترة الماضية، وأتمنى التوفيق لأخي محمد حطّاب”.

وأردف :”أحيي جميع الإتحاديات الرياضية الوطنية الـ51 في جميع أرجاء الوطن، وكان لي الشرف العظيم أني خدمت هذا القطاع الحساس”.