ولد علي: ” أحترم قرباج ولكن غير معقول يكشف عن حديثنا للصحافة”

فنّد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، أنه قام بتسريب الرسالة النصية التي تلقاها من الرئيس السابق للرابطة المحترفة محفوظ قرباج.

وقال وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماعه بممثلي مختلف الإتحادات تحسبا للألعاب الإفريقية للشباب المزمع إجرائها بالجزائر في شهر جويلية القادم :

“قرباج شخص أحترمه كثيرا، أما فيما يخص الـ sms أؤكد له أنني لم أكشف عن فحوى الرسالة لأي شخص”.

كما أكد ولد علي، أن قرباج هو من كشف أسرار حديثهما سابقا، مؤكدا أنه من حق “الفاف” تنصيب “ديريكتوار” لتسيير البطولة موضحا:

“خلال الجمعية العامة ما قبل الأخيرة، صرح قرباج بأنني كلمته بالهاتف لكي يبقى في منصبه”.

وأضاف: “إذا كانت هذه المحادثة صحيحة، فإنه من غير المعقول أن يكشف عن تفاصيل حديثي معه”.