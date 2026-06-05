ولد علي: “أنا جزائري أحب التحديات الصعبة ولست مدرب فنادق 5 نجوم”

أبدى المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، سعادته الكبيرة لقيادته منتخب اليمن، أمس الخميس، لتحقيق التأهل لكأس آسيا 2027، على حساب منتخب لبنان، رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهته.

وصرح المدرب الجزائري ولد علي، عقب هذا التأهل: “أكثر ما أسعدني أنني استطعت أن أسعد 40 مليون يمني”.

كما أضاف المدرب الجزائري: “تحملت كثيرا من الأمور الصعبة، ولا أحب أن أتكلم عنها لأن لدي مسؤولية”.

وأردف: “لا أنسى أنني جزائري، ودائما أقبل التحديات الصعبة، أحب التحديات، ولست مدرب فنادق 5 نجوم”.

“وختم المدرب نور الدينة ولد علي: “كنت أسافر إلى أقصى اليمن، وأدناه، قد يصل السفر إلى 24 ساعة، وكل ذلك لكي أشاهد اللاعبين عن قرب”.