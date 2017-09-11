ولد علي: “أنا مع ثورة زطشي في المنتخب لكن عليه أيضا محاسبة ألكاراز”

أبدى وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، موقفه بخصوص ما يجري في المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد نتائجه المخيبة.

وخيب الخضر آمال كل الشعب الجزائري، بعد نتائجهم المخيبة في تصفيات المونديال، وإقصائهم رسميا عقب خسارتها ذهابا وإيابا أمام زامبيا.

وقال وزير الشباب والرياضة “ولد علي” على هامش بطولة الألعاب الإلكترونية المغاربية، التي احتضنها قاعة “حرشة حسان” بالعاصمة:

“أنا مع فكرة خير الدين زطشي بإحداث ثورة في المنتخب وتصفية صفوفه، ولكن يجب عليه أيضا محاسبة الطاقم الفني”،

وأضاف الوزير قائلا: “جلبنا لوكاس ألكاراز لكي يقدم الإضافة للكرة الجزائرية ويقودنا للانتصارات، وينبغي على زطشي أن يحاسبه أيضا”.

وتعتبر حصيلة “ألكاراز” سلبية مع المنتخب الوطني الذي تكبد معه هزيمتين في ظرف وجيز، بعد سقوطه ذهابا وإيابا أمام زامبيا.

كما فشل المدرب الإسباني في قيادة المنتخب المحلي لتجاوز ليبيا في تصفيات “الشان”، وأقصي من التصفيات مردود مخيب أيضا.

وكان خير الدين زطشي، قد أدلى بتصريحات لـمجمع “النهار”، أكد خلالها أنه سيحدث ثورة في المنتخب ويبعد بعض اللاعبين المتخاذلين.

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