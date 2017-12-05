ولد علي: “أنصار المولودية والإتحاد.. يعطيكم الصحة”

أشاد وزير الشباب والرياضة “الهادي ولد علي” بأنصار فريقي مولودية الجزائر وإتحاد العاصمة بعد اللوحات الرائعة التي صنعها الأنصار في المدرجات.

وقال ولد علي في تصريح “للنهار أون لاين” على هامش حضوره حفل قرعة الدور الـ 32 من منافسة كاس الجمهورية:

“آمل أن تكون مباريات الكأس حافزا بالنسبة للأنصار حتى يكون عرس فوق المدرجات”

وأضاف: “أعتقد أن أنصارنا في مثل هذه المواعيد يبدعون كثيرا مثلما شاهدناه في الداربي العاصمي”

“أشكر أنصار إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر على اللوحات الرائعة التي شاهدناها في الداربي وأتمنى أن يتم الإقتداء بهم من طرف أنصار الأندية الأخرى”

” بالنسبة لإلغاء الويكلو أشكر الإتحاد الجزائري لكرة القدم إتخاذه هذا القرار، وأتمنى أن يكون الجمهور في الموعد وأن يتحلى بالروح الرياضية”