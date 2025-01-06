ولد علي: “استقالة بن شيخة نافذة وندين محاولة جعل أنصار الشبيبة كبش فداء”

أصدر رئيس مجلس إدارة شبيبة القبائل، الهادي ولد علي، اليوم الاثنين، بياناً بخصوص استقالة المدرب عبد الحق بن شيخة.

ونشرت الصفحة الرسمية للشبيبة على فيسبوك، بيان ولد علي، الذي جاء فيه: “تم إخطار إدارة شبيبة القبائل باستقالة بن شيخة عبر رسالة إلكترونية مقتضبة دون توضيح، رغم شروط العقد الذي يربطه بالفريق”.

وأضاف: “رغم كون الطريقة التي تمت بها هذه الاستقالة مؤسفة، نحيط علما بأننا نعتبر هذه الاستقالة نافذة”.

وأردف: “شبيبة القبائل فضلت دائما قنوات الاتصال الرسمية، وتعتبر إعلان الاستقالة للصحافة دون مشاورات مسبقة، إنقاصاً من تقدير النادي ومسؤوليه، بالإضافة لأنصاره”.

وأضاف رئيس الشبيبة: “علاوة على ذلك، فإن إرجاع هذه الاستقالة لحادث معزول منسوب لأحد المشجعين، لا يظهر أي جدية أو احترافية، كما ندين محاولة جعل أنصارنا كبش فداء لإخفاقات الناس”.

وتابع ولد علي: “لدى المشجعين كل الحق في أن يكونوا متطلبين مع مسيري النادي، المدربين، واللاعبين. كما يظل أنصرنا مثاليين، ومحترمين، بدليل تتويجهم مؤخرا بجائزة أفضل جمهور”.

وختم الهادي ولد علي: “نقدم كل الدعم المعنوي لأنصارنا الذي يتعرضون مؤخرا لحملة ممنهجة ضدهم، وضد ناديهم العريق بتاريخه”.