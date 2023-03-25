ولد علي: “التعادل أمام غانا ليس مخيبا وعلينا أن نكون رجالا”

أكد مدرب المنتخب الأولمبي، نور الدين ولد علي، بأن تعثر أشباله في مباراة أمس، وتعادلهم بهدف لمثله أمام نظرائهم من غانا، ليس نتيجة مخيبة مثلما يظن البعض.

وفشلت تشكيلة المنتخب الأولمبي، في تحقيق الفوز سهرة أمس الجمعة، أمام غانا، ضمن ذهاب الدور الأخير من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023، لفئة أقل من 23 سنة، ليتأجل حسم التأهل إلى موقعة “كوماسي” المقررة الثلاثاء القادم.

وقال ولد علي: “قلت للاعبين إن التعادل بهدف لمثله ليس نتيجة مخيبة..علينا فقط أن نكون رجالا في غانا ونلعب من أجل العودة بالتأهل”.

كما أوضح الناخب الأولمبي، على هامش الندوة الصحفية التي نشطها بعد لقاء أمس، بأن تشكيلته ستقدم كل شيء من أجل التأهل في لقاء العودة، مضيفا: “سنحارب من أجل التأهل”.

وعرج ولد علي، للحديث عن ركلة الجزاء التي ضيعها اللاعب بكرار، مبرزا بأن هذا الأمر يحدث في كرة القدم، وما يجب حاليا سوى الرفع من معنويات اللاعب.

وفي الأخير، أكد ذات المتحدث، بأن الأمور لم تحسم بعد، مشددا على ضرورة ترميم الأمور، ووعد بتقديم كل شيء في لقاء العودة لخطف تأشيرة التأهل إلى “كان” 2023.