أكد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، عن منح الحكومة لغلاف مالي بقيمة 70 مليون دولار، ما يعادل 900 مليار سنتيم، لتنظيم الألعاب الإفريقية للشباب.

وخلال إفتتاحه، صباح اليوم، أشغال الإجتماع التنسيقي لرؤساء الوفود الإفريقية للألعاب الإفريقية للشباب 2018، المقرر بالجزائر ما بين 19 إلى 28 جويلية المقبل.

صرح ولد علي، نقلا عن موقع “الإذاعة الجزائرية”: “وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، منحت الحكومة الجزائرية 70 مليون دولار للجنة تنظيم الطبعة الثالثة للألعاب الإفريقية”.

وجاءت هذه المنحة من طرف الحكومة الجزائرية حسب ما صرح به الوزير: “من أجل ضمان التنظيم الناجح لهذه التظاهرة الشبانية”.

وحرص الوزير ولد علي، على شكر اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية، على مساهمتها بمليون دولار، للجنة تنظيم دورة الجزائر، لإنجاح الدورة.