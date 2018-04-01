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ولد علي: “الدولة خصصت 590 مليار للنهوض بالرياضة في البيض”

الرياضة
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ولد علي: “الدولة خصصت 590 مليار للنهوض بالرياضة في البيض”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، أن الدولة الجزائرية، خصصت 590 مليار سنتيم، للنهوض بالرياضة على مستوى ولاية البيض.

وصرح الهادي ولد علي في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “ولاية البيض استفادة بحوالي 235 مشروع، بقيمة مالية قدرها 590 مليار سنتيم”.

وأضاف: “هذه المشاريع المبرمجة، دليل على إهتمام الدولة الجزائرية، للنهوض بالقطاع الرياضي، وتدعيم الحركة الشبانية على مستوى هذه الولاية”.

وتابع ولد علي: “مساهمة الدولة في تدعيم الحركة الرياضية، تتم بصفة عادلة على مستوى كل ولايات الوطن، على غرار ولاية البيض”.


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