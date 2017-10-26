ولد علي :”السياسة الخارجية لا تعنيني”

الوطني
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ولد علي :”السياسة الخارجية لا تعنيني”
بقلم يونس رزيق

رفض وزير الشباب والرياضة الجزائري الخوض في الجدل الذي تصنعه وسائل الإعلام المغربية التي تطاولت على الجزائر في الفترة الأخيرة

وفي تصريح حصري للنهار “أون لاين” على هامش الدورة التكوينية في مجال المقاولاتية  بالمعهد الوطني بتيقصراين قال ولد علي:

“”لدينا شباب طموح في بناء جزائر العز والكرامة، ونعمل على غرس ثقافة البهجة والفرح في بلد مليون ونصف مليون شهيد”

وأضاف :

“علينا أن نبتعد على كل سياسات القذف والشتم التي تفرق بين الجزائريين وأن نكون من الشباب الذي يعمل إلى ترقية الحس الوطني”

وإختتم ولد علي حديثه قائلا: “ليس من صلاحياتي التكلم عن السياسة الخارجية في هذا الشأن”

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