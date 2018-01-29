ولد علي: “النتائج غير مقنعة لكن يجب الحفاظ على الإستقرار”

اعتبر وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، أنه ورغم النتائج الغير مقنعة لمنتخب كرة اليد، إلا أنه يجب الحفاظ على الإستقرار.

وصرح الوزير الهادي ولد علي لتلفزيون “النهار”: “النتيجة ليست مقنعة مئة بالمئة، لكن من المهم الحفاظ على الإستقرار”.

وأضاف الوزير: “من الظروري الحفاظ على إستقرار الطاقمين الفني والإداري، إضافة للتشكيلة الوطنية، والعمل بجد تحسبا للمنافسات الدولية المقبلة”.

وجاء هذا التصريح من الوزير الهادي ولد علي، بعد خروج المنتخب الوطني لكرة اليد من “كان” الغابون في وقت مبكر واحتلاله المركز السادس.