ولد علي: ” الوزارة لم تدفع 670 مليار من أجل ألعاب الفيديو” !

فند وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي دفع إنفاق الوزارة مبلغ 670 مليار من أجل ألعاب الفيديو التي قامت بصرفها الوكالة الوطنية لتسلية الشباب.

وخص وزير الشباب والرياضة “ولد علي” النهار بتصريح رسمي بخصوص هذه القضية موضحا:

“الوزارة لم تدفع مبلغ 670 مليار من اجل العاب فيديو ومن يملك الدليل فإن ابوابنا مفتوحة”

وكانت النهار قد فجرت فضيحة مدوية يوم 04 جانفي الجاري والمتعلقة بقيام الوكالة الوطنية لتسلية الشباب «لانالج».

في عهدة خمري، بعقد صفقات شفهية بالملايير لكراء ألعاب لاستعمالها في تظاهرات الشباب، مثل تظاهرة «دار الدزاير»،

وكشفت الوثائق التي تحوزها النهار عن أرقام ضخمة وشبهات في تضخيم الفواتير، مثل كراء كرة قدم واحدة بمبلغ 2 مليار سنتيم، و50 لعبة فيديو «إكس بوكس» لمدة شهرين فقط بمبلغ يفوق 7 ملايير.