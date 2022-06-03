ولد علي بعد الخسارة أمام كولومبيا “مجرد دورة ودية”!

قلّل مدرب المنتخب الوطني نو الردين ولد علي لأقل من 23 عاما من وقع الخسارة القاسية التي مني بها أشباله أمام منتخب كولومبيا في دورة موريس ريفيلو.

وقال نور الدين ولد علي في تصريح له عقب المباراة “ينتظرنا عمل كبير جدا مع هذا الجيل من اللاعبين و تبقى هذه الدورة مجرد دورة ودية لا غير”.

وأضاف ” النتائج تاتي بعد العمل الطويل. لذا أؤكد اننا سنواصل العمل بكل جدية من اجل ايجاد تركيبة جيّدة التحديات المقبلة”.

كما ختم “الاصابات ارهقتنا. و الدليل تسجيل الهدف الثاني لكولومبيا ونحن نلعب بعشرة لاعبين. سنأخذ الأمور الايجابية من هذه الدورة و سنعمل على تحسين الأمور السلبية”.

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