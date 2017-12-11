ولد علي :”بوتفليقة يدعم الكرة الجزائرية وهذا ماخصصه لها”

شدد وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي على ضرورة تظافر الجهود من أجل إصلاح كرة القدم الجزائرية، في أسرع وقت.

وقال، ولد علي خلال كلمته الإفتتاحية أمام الحضور في قاعة المؤتمرات :”يجب أن تكون هذه الندوة فُرصة لإعادة بعث كُرتنا”.

وأضاف :”رئيس الجمهورية، السيد، عبد العزيز بوتفليقة رعى هذا التجمع، مما يدل على رغبة السلطات العُليا في البلاد على وضع أسس إحترافية لكرة القدم”.

وواصل :”الدولة خصصت قطعا أرضية لإنشاء مراكز تكوين، والمُساهمة في وسائل النقل، ومنح إعانات للأندية المُحترفة، وهذا دون نسيان الهواة”.