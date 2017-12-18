ولد علي :”تكلمت مع زطشي ولا خلفيات جهوية في خيارات ماجر”

الرياضة
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ولد علي :”تكلمت مع زطشي ولا خلفيات جهوية في خيارات ماجر”
بقلم إسماعيل عشاش

نفى وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، وجود خلفيات جهوية في عدم استدعاء، رابح ماجر، للاعبين من أندية الجنوب الجزائري.

وصرح الوزير لتلفزيون “النهار”، خلال زيارته لولاية تمنراست :”تحدثت مع رئيس الفاف، ولا أعتقد وجود جهوية في التعامل مع اللاعبين”.

وأضاف :”لا وجود لأي خلفيات تُذكر في تسيير وتعامل الإتحاد الجزائري لكرة القدم، مع لاعبي شبيبة الساورة أو إتحاد بسكرة”.

وكان الناطق الرسمي للساورة، محمد زرواطي، عبّر مؤخرا عن غضبه الشديد من الناخب الوطني الذي لم يمنح الفُرصة للاعبي فريقه.

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