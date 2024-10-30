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الرياضة

ولد علي: “تواجد محرز في المنتخب حافز كبير للمواهب الجديدة”

بقلم كريم تيغرمت
ولد علي: “تواجد محرز في المنتخب حافز كبير للمواهب الجديدة”
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أكد نور الدين ولد علي، مدرب المنتخب اليمني، قدرة رياض محرز، على تقديم المزيد للمنتخب الوطني، كما أبرز أهميته في تعداد الخضر.

وصرّح ولد علي، لموقع “العربي الجديد”: “محرز بامكانه تقديم الإضافة سواء في الملعب، أو على كرسي البدلاء، كونه يملك كاريزما، وتاريخ”.

كما أضاف: “بالنسبة لي، محرز، قادر على تقديم المزيد للمنتخب الجزائري، وتواجده يعتبر اضافة نوعية، خاصة بتواجد جيل جديد حاليا في الخضر”.

وتابع نور الدين ولد علي: “المواهب الجديدة التي التحقت مؤخرا بالمنتخب الوطني كانت تتابع محرز في التلفاز، وحاليا يقاسمونه التدريبات، وغرف تغيير الملابس، وهو ما سيمنحهم حافزا كبيرا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/7IcSt
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