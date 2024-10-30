ولد علي: “تواجد محرز في المنتخب حافز كبير للمواهب الجديدة”

أكد نور الدين ولد علي، مدرب المنتخب اليمني، قدرة رياض محرز، على تقديم المزيد للمنتخب الوطني، كما أبرز أهميته في تعداد الخضر.

وصرّح ولد علي، لموقع “العربي الجديد”: “محرز بامكانه تقديم الإضافة سواء في الملعب، أو على كرسي البدلاء، كونه يملك كاريزما، وتاريخ”.

كما أضاف: “بالنسبة لي، محرز، قادر على تقديم المزيد للمنتخب الجزائري، وتواجده يعتبر اضافة نوعية، خاصة بتواجد جيل جديد حاليا في الخضر”.

وتابع نور الدين ولد علي: “المواهب الجديدة التي التحقت مؤخرا بالمنتخب الوطني كانت تتابع محرز في التلفاز، وحاليا يقاسمونه التدريبات، وغرف تغيير الملابس، وهو ما سيمنحهم حافزا كبيرا”.