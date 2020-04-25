ولد علي: “حاليا الأندية الجزائرية لا تملك حتى مستوى كأس الكاف”

إعتبر الجزائري نور الدين ولد علي، مدرب المنتخب الفلسطيني، أن مستوى الأندية الجزائري حاليا، لا يرقى لمستوى المنافسات الإفريقية.

وصرح ولد علي، في حوار، لموقع “ديزاد فوت”: “الأندية الجزائر لم تعد قادرةة على فرض نفسها في المنافسات الإفريقية لأنها لا تملك مستوى حاليا”.

وأضاف: “آخر فريقين تمكنا في السنوات الأخير من البروز في المنافسات الإفريقي هما وفاق سطيف، لذي فاز بالكأس، واتحاد العاصمة، الذي بلغ الدور النهائي”.

وأردف: “ما فعله فريق شبيبة القبائل، هذا المسوم استثنائي، ويستحقون التحية، ببلوغهم دور المجموعات من رابطة الأبطال، بالرغم من الغياب التام للأداء، فلم نشاهد 5 تمريرات بين اللاعبين”.

وختم نور الدين ولد علي قائلا: “الأندية، واللاعبين الجزائريين حاليا، لا يملكون المستوى لإحراز كأس الكاف، دون الحديث عن رابطة الأبطال”.