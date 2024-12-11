ولد علي :”خالف كان يملك كاريزما وشرّف الجزائر إفريقيا ودوليا”

ابدى رئيس مجلس شبيبة القبائل الهادي ولد علي تأثره الكبيرة لرحيل فقيد كرة القدم الجزائري محي الدين خالف، الذي وصفه بالرجل “النزيه”.

وقال الهادي ولد علي في تصريح لـ “النهار” عقب تشييع جنازة الفقيد “خالف كان محبا للجزائر والوطن ، و عمل لمصلحة الوطن، شرف الجزائر في المحطة الافريقية و الدولية، رجل كذلك معروف بالانضباط و النزاهة واحترامه النهج الرياضي”.

كما أضاف ولد علي “كان انسان ذو حق، و لم يظلم أحد، كل العائلة الرياضية مستحيل تنسى هذا الشخص”.

وختم رئيس مجلس فريق الكناري “رمز و مثال لك الأجيال وقام بعمل كبير رفقة شبيبة القبائل و تألق على المستوى الوطني، بدأ في الشبيبة و أنهى مسيرته في الشبيبة، بفضل خالف شبيبة القبائل عرفها كثيرا على المستويات”.