ولد علي: “رئيس الجمهورية هو من يقرر تنظيم المنافسات الدولية”

أكد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي أن القرار الأول والأخير فيما يخص تنظيم المنافسات القارية والدولية يعود لرئيس الجمهورية.

ورد “ولد علي” على تصريحات رئيس الفاف خير الدين زطشي بخصوص إستعداد الجزائر لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026 مزدوجة مع المغرب قائلا: ”

“فيما يخص تنظيم كاس إفريقيا أعتقد أن رئيس الجمهورية هو من يقرر إمكانية تنظيم هذه المنافسة”.

وتحدث وزير الشباب والرياضة بخصوص زيارة رئيس الكاف” أحمد أحمد” إلى الجزائر حيث رحب بالخطوة قائلا:

“نحن نرحب برئيس الكونفدرالية الإفريقية في الجزائر، وأعتبر أن هذه الزيارة ستكون إضافية إيجابية لكرة القدم الجزائرية”.