أبدى وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، رضاه عن مردود الخضر أمام منتخب نيجيريا، باعتبارها أول مباراة للطاقم الفني الجديد.

وصرح ولد علي لـ”النهار”: “بالنظر لكونها أول مباراة للطاقم الفني الجديد، المردود كان مقبولا أمام فريق نيجيري قوي متأهل للمونديال”.

وأضاف: “المباراة كانت صعبة، والتعادل كان مستحقا للخضر، الآن نتمنى أن تتحسن الأوضاع مع مرور المباريات”.

وتابع: “أنا مقتنع بردة فعل اللاعبين اليوم ومردودهم، مقارنة بالمباريات السابقة، لاحضنا روحا قتالية من طرف اللاعبين تبشر بالخير”.

وأردف: “صحيح أننا أنهينا التصيفات بنقطتين فقط، لكن كما قلت تبقى ردة فعل اللاعبين ومردودهم في هذه المباراة هو الأهم”.

وبخصوص ردة فعل الجمهور القسنطيني خلال هذه المباراة، أشاد الوزير بحضورهم الغفير، وأكد على حق الجماهير في المطالبة دائما بالأفضل.

“أشكر الجمهور الذي حضر هذا اللقاء، ورغم انتقادهم في بعض المراحل للاعبين، فمن حقهم دائما طلب الأفضل من منتخبهم”.