ولد علي: “رفعنا دعوى قضائية ضد قارة بتهمة التزوير ورفعنا التجميد عن الأموال”

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ولد علي: “رفعنا دعوى قضائية ضد قارة بتهمة التزوير ورفعنا التجميد عن الأموال”
بقلم أحمد راحم

كشف وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، عن جر المدير السابق للمركّب الأولمبي محمد بوضياف، يوسف قارة، إلى العدالة.

وهذا بتهمة استعمال وثائق مزورة، أدت إلى تجميد الحسابات البنكية لملعب 5 جويلية وكل المركب الأولمبي، مثلما كشفت عنه جريدة “النهار” حصريا قبل أسابيع.
كما قال الوزير إنه كان سيعتبر متواطئا في الفضيحة التي تقدر بـ6 ملايير سنتيم في حال لم يرفعها إلى العدالة.
وصرح قائلا: “مؤسسة كابس للإلكترونيات عملت مع لانالج وليس المركب الأولمبي، ولكنها استعملت وثيقة قيام بمهام موقّعة من مدير المركب رغم أنه لم يستفد من أي أشغال”.
وأضاف: “هذا يعتبر استعمالا للمزور لهذا طلبنا من المدير الحالي للمركب رفع دعوى قضائية ضد يوسف قارة، بسبب استعمال المزور”.
موضحا: “نجحنا في رفع التجميد عن أموال المركب الأولمبي وسنسترجع مبلغ 1.6 مليار، ولو لم أتحرك لاعتبرت شريكا في هذه الأعمال، وهذا لم ولن يحدث”.

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