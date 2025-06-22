ولد علي: “زينباور أحدث ثورة في شبيبة القبائل”

أشاد رئيس مجلس إدارة شبيبة القبائل، الهادي ولد علي، بالعمل الكبير الذي قام به التقني الألماني جوزيف زينباور، على رأس العارضة الفنية للفريق.

ونجحت الشبيبة تحت قيادة زينباور، في تحقيق نتائج قوية في المرحلة الثانية من الموسم الكروي 2024-2025، انتهت بمركز ثانٍ مؤهل إلى دوري أبطال إفريقيا.

وعن هذا الانجاز، قال ولد علي: “هذه النتيجة تحققت لأن هناك مدرب اسمه جوزيف.. لقد جاء في الميركاتو وأحدث ثورة، حقيقة قدومه كان المنعرج وهذه النتيجة الرائعة”.

وفي المقابل، نوه رئيس الشبيبة بالمركز الوصافة الذي حققه الفريق. مبرزا أن “السوسبانس” على المراتب الثلاثة الأولى. استمر إلى آخر جولة، وهو ما لا نراه - حسبه – إلا ناذرا في البطولة الجزائرية.