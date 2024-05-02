ولد علي :”شبيبة القبائل تستحق العودة إلى منصة التتويجات”

أكد الرئيس الجديد لفريق شبيبة القبائل الهادي ولد علي استعداده لاستغلال خبرته في التسيير لصالح الفريق.

وقال الهادي ولد علي في تصريح لـ “النهار” عقب إنهاء الاجتماع رفقة رئيس الفاف وليد صادي “المرتبة التي يتواجد فيها الفريق لا تشرف منطقة القبائل، أنا جئت إلى هنا من أجل الاستماع إلى الأنصار”.

كما أضاف الهادي ولد علي “الفريق كبير و يستحق العودة إلى منصة التتويجات، لا أعد بشيء لكن سأعمل ما في وسعي، و سأجتهد من أجل تحقيق أحلامهم”.

للإشارة تواجد وولد علي رفقة عدد من رؤساء الأندية في اجتماعهم مع رئيس الفاف وليد صادي للتباحت عن المشاكل التحكيمية والبرمجة المستقبلية للبطولة الوطنية.