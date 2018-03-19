ولد علي: “على رؤساء الأندية التحلي بروح المسؤولية”

دعا وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، رؤساء الأندية الوطنية للتحلي بروح المسؤولية وتفادي التصريحات الغير رياضية، لإنهاء الموسم الكروي في أحسن الظروف.

وصرح ولد علي، في هذا الخصوص: “يجب تفادي الإدلاء بتصريحات خارجة عن الإطار الرياضي، والتي لا تخدم كرة القدم الجزائرية”.

وأضاف: “يجب التحلي بروح المسؤولية في التصريحات، من طرف رؤساء الأندية، المدربين، اللاعبين وحتى لجان أنصار الأندية الوطنية”.

وتابع: “أتمنى أن يتحلى الجميع بالرزانة والهدوء، لإنهاء الموسم الكروي الجاري في أحسن الظروف”.