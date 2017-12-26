ولد علي:” “قرارات زطشي ليست عشوائية وعلى الأندية المحترفة الإعتماد على نفسها”

الرياضة
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ولد علي:” “قرارات زطشي ليست عشوائية وعلى الأندية المحترفة الإعتماد على نفسها”
بقلم أحمد راحم

اعتبر وزير الشباب و الرياضة الهادي ولد علي، قرارات رئيس “الفاف” زطشي خلال المكتب الفيدرالي صائبة وليست عشوائية.

وقال: “رأينا في ملف مزدوجي الجنسية واضح جدا ولا يجب أنّ يكون الفرق بين اللاعبين المحليين أو المغتربين، إلا في الإمكانيات التقنية والبدنية فقط، وليس أمور أخرى”.
وأضاف: “أما فيما يخص زيادة عدد اللاعبين، في الأندية في الميركاتو، فالأمر لن يؤثر سلبيا بل يدعم الأندية، المكتب الفدرالي والإتحاديات”.
وتابع: “الفاف هي التي تقرر ونحن نراقب فقط، وفي نهاية الموسم نقوم بتقييم سنوي مع الإتحاديات، ولا أعتقد أن هناك قرارات عشوائية من زطشي أو أعضاء مكتبه”..
وقال أيضا: ” فهم منتخبون بحرية ويتحملون مسؤولية قراراتهم، ونحن سنقيمها بعد نهاية المشوار مثل بقية الإتحاديات”.
أما عن الأموال التي تستنزفها الأندية قال الوزير: “الدولة تمنح إعانات مالية منتظمة لأكثر من 2000 نادي كرة قدم هاوي، بقرار من الرئيس بوتفليقة”.
مضيفا: “كما تدعم الأندية المحترفة ماليا، ولكن على الأندية المحترفة البحث عن مصادر تمويل لحل مشاكلها وعدم الاعتماد على أموال الدولة فقط”.
وختم قائلا:” أما أندية الرياضات الأخرى فقد خصصنا لها أموالا من خلال الصناديق الولائية”.

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