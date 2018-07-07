«ولد علي كان يهدد الكوا وكي قلت رانا داخلين في حيط واحد ما سمعني»

أرجع النتائج الكارثية للجزائر في دورة تاراغونا إلى سوء التسيير.. بيراف لـ«النهار»:

«هناك من يتحدث فقط وبعد توليه المسؤولية يصبح مثل الصفر»

كشف رئيس اللجنة الأولمبية، مصطفى بيراف، أن النتائج الكارثية التي سجلتها الجزائر في مشاركتها في دورة العاب البحر الأبيض المتوسط بتراغونا الاسبانية كانت متوقعة.

وأكد أنه لم يتفاجأ للمشاركة المخيبة، في ظل سوء التسيير الذي كان حاضرا، ملمحا بطريقة غير مباشرة إلى الخلاف الذي كان حاصلا بين اللجنة الأولمبية والوزير السابق الهادي ولد علي.

وقال في هذا الصدد لدى نزوله ضيفا على قناة «النهار»: «شخصيا لم أتفاجأ للنتائج المسجلة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، قلت في العديد من المرات إن طريقة التسيير لا تبشر بالخير وهو ما سيؤثر على المشاركة الجزائرية في تاراغونا، المسؤولية تتحملها الاتحاديات مباشرة، لكن حتى هي لديها أسبابها في تراجع النتائج، فبعض الرياضيين أرجعوا سوء النتائج إلى نقص التحضير، فقبل المشاركة في الدورة على سبيل المثال اشتكى الملاكمون لكنهم منعوا من القدوم للجنة الأولمبية لطرح انشغالاتهم».

وأضاف: «مررنا بمرحلة سوداء لكن لابد من طي هذه الصفحة، وأنا أشاطر وزير الشباب والرياضة الذي دعا لتوحيد الصفوف وتسخير الإمكانيات، وبالإضافة للإرادة ستعود الأمور إلى مجراها».

وتابع: «لما قلت بأننا (داخلين في حيط) لم يستمع لي أحد، في الرياضة الجزائرية هناك الكثير من يتكلم فقد وعند تقلده زمام المسؤولية يصبح هو والصفر سيان، فالمسؤولية تكليف وليست تشريفا، قلت إن الوزير السابق كان يهدد اللجنة الأولمبية، ولا بد أن تعود القرارات لأصحاب المهنة وهم من يبرمجون ويعملون في الميدان، وهم الذين يسهرون على تحقيق النتائج».

«إن لم تتغير الأمور مستعد للرحيل ولابد من استراتيجية وتخطيط لإنجاح دورة 2021»

كشف رئيس اللجنة الاولمبية أنه على استعداد للرحيل في حال لم تتغير الأمور وغابت استراتيجية واضحة، قبل احتضان الجزائر لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في 2021.

وقال في هذا الصدد: «سعدنا كثيرا بشرف احتضان مدينة وهران للنسخة المقبلة لألعاب البحر الأبيض المتوسط، وذلك الحلم أصبح حقيقة، لابد من الشروع في العمل ونقوم بالواجب لتمثيل الجزائر أحسن تمثيل، أتمنى أن تتغير الأمور، وصراحة في حال لم تكن هناك استراتيجية وتخطيط حتى أنا مستعد للرحيل لأنني لا أستطيع البقاء في تلك الحالة».

وتابع قائلا: «موقفي هذا هو موقف رجل وابن شهيد، لابد أن نكون في مستوى الثقة والإمكانيات التي وضعتها السلطات العليا ولابد من تمثيل الجزائر أحسن تمثيل».

«هذه هي حقيقة هروب لاعبة المنتخب الوطني لكرة الطائرة»

تحدث مصطفى بيراف عن حقيقة هروب لاعبة المنتخب الوطني لكرة الطائرة «صبرينة تامالوت» وعدم عودتها مع البعثة المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، حيث قال: «حسب معلوماتي اللاعبة غادرت بتصريح من المدرب وهو من منحها جواز سفرها، وشقيقتها هي التي أتت لأخذها ووالدها على علم بذلك، وجب على رئيسة البعثة أن تكون على علم وهي من تمنح التصريح»، وأضاف:« هناك من أخبرنا بأنها ذهبت لإجراء اختبارات مع إحدى الفرق الاسبانية لكننا سنفتح تحقيقا في القضية بعد التقرير الذي ستمنحه لنا رئيسة الوفد».