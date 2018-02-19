ولد علي: “كل مساعينا في حل مشاكل التيكواندو باءت بالفشل”

إعترف وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، بفشل مساعي وزارته في لم شمل عائلة التيكواندو الجزائري، ما تطلب إجراء جمعية عامة إستثنائية.

وصرح ولد علي لتلفزيون “النهار”: “قمنا بمجهودات كبيرة لجمع عائلة التيكواندو وإصلاح الأمور بين الأعضاء الفاعلين، لكن دون نتيجة”.

وأضاف: “من المهم الآن عقد جمعية عامة إستثنائية، حسب ما تنص عليه القوانين، وسيتم عقدها في الـ 24 من شهر فيفري الجاري”.

وتابع الوزير ولد علي: “أكثر من ثلثي أعضاء الإتحادية طالبو بجمعية عامة إستثنائية، وسيتم تنصيب لجنة الترشيحات ولجنة الطعون”.