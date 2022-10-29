ولد علي: “لا شيء مستحيل في كرة القدم”

أبدى نور الدين ولد علي، مدرب منتخب (-23 عاما)، تفاؤله في قدرتهم، على التأهل للدور المقبل من تصفيات “كان 2023”.

وصرح ولد علي، في ندوته الصحفية: “صحيح أن تدارك نتيجة الذهاب أمر صعب، لكن كرة القدم علمتنا أنه لا شيء مستحيل”.

كما أضاف: “مباراة العودة امام الكونغو الديمقراطية، فرصتنا الأخيرة للتأهل، علينا عدم إهدارها، ولاعبونا مطالبون بأداء المهمة على أحسن وجه”.

وأردف: “الهدف الذي سجلناه في لقاء الذهاب قد يكون حاسما، نمتلك حظوظنا في التأهل، سيما وأننا نلعب بقواعدنا، علينا تسجيل ثلاثة أهداف وسنعمل على ذلك”.

وتابع نور الدين ولد علي: “نسعى لإيجاد الطريقة المثلى لبداية اللقاء وتسييره وحشد معنويات اللاعبين، ثم بناء اللعب لانتزاع تأشيرة التأهل”.